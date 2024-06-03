Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Это следует из карточки дела.

Заявление было подано 31 мая.

В конце апреля адвокат Наталия Сальникова заявила в Мосгорсуде, что Блиновская готова погасить долги по налогам. Для этого, по словам адвоката, у защиты есть разрешение следователя о снятии ареста с некоторого имущества Блиновской.

Елену Блиновскую задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать из России в Беларусь на машине. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллиона рублей, «полученных преступным путем». Суд отправил ее под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству Следственного комитета Блиновскую перевели в СИЗО. Тогда же на нее завели еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

Муж Блиновской Алексей в апреле 2024 года отправился на войну в Украине. Телеграм-канал Shot писал, что таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

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