Министр обороны Китая пригрозил «решительными действиями» ограничить независимость Тайваня

Перспектива мирного «воссоединения» Китая и Тайваня подрывается «сепаратистскими» силами на острове и внешними игроками, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Министр обвинил правящую в Тайване Демократическую прогрессивную партию в «сепаратизме», «предательстве» предков и китайской нации, а иностранные государства — во «вмешательстве во внутренние дела» страны.

«Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня и сделать так, чтобы подобный заговор никогда не удался. Мы уверены в нашей способности сдерживать независимость Тайваня», — добавил Дун Цзюнь.

В ответ офис президента Тайваня заявил, что Китай исказил позицию тайваньского правительства на форуме, куда Тайваню не разрешили направить своих представителей. «Китаю не хватает уверенности, чтобы вести диалог с правительством Тайваня, а его иррациональные высказывания не могут получить международного признания», — говорится в заявлении.

В свою очередь американский чиновник, говоривший с Reuters на условиях анонимности, отметил, что глава Минобороны КНР не сказал ничего нового. «Каждый год в течение последних трех лет на „Шангри-Ла“ приезжает новый министр обороны Китая. И каждый год произносит речь, полностью противоречащую реальности насильственной деятельности армии Китая в регионе. Этот год не стал исключением», — сказал он.

Заявления главы Минобороны КНР Дун Цзюня прозвучали на фоне недавних учений китайских военных около Тайваня и начала президентского срока представителя правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость Тайваня от Китая и сближение с США.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью, но Пекин не контролирует остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году. Власти Китая неоднократно называли «воссоединение» с Тайванем неизбежным.