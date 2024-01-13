На выборах президента Тайваня победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, выступающий за независимость от Китая и сближение с США

На президентских выборах на Тайване победу одержал представитель правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Об этом сообщают Focus Taiwan и BBC News.

По предварительным подсчетам, 64-летний Лай Циндэ набирает почти 42% голосов.

Кандидат от партии Гоминьдан Хоу Юи, который выступает за сближение с Китаем, признал поражение. Он набирает 33% голосов. Третий кандидат, глава Тайваньской народной партией (ТНП) Кэ Вэньчжэ, набрал около 25% голосов.

Лай Циндэ — действующий вице-президент Тайваня и лидер ДПП. Он называл себя «прагматичным борцом за тайваньскую независимость», при этом говорил, что Тайвань уже является суверенной, независимой страной. В интервью Time он говорил, что Тайвань надеется на дружбу с Китаем. «Мы не хотим быть врагами. Мы будем рады видеть на Тайване председателя КНР Си Цзиньпина и приготовим для него тайваньские деликатесы».

Лай Циндэ также говорил, что продолжит развивать отношения с США и обороноспособность государства.

Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации писал, что председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом выражал «обеспокоенность» возможной победой Лая Циндэ. В новогоднем обращение Си Цзиньпин говорил, что воссоединение с Тайванем — «неудержимая историческая тенденция».

Голосование на президентских выборах проходило на фоне военных маневров Пекина. Минобороны Тайваня сообщало, что за последние сутки к острову приблизилось восемь китайских самолетов и шесть военных кораблей.

Подробнее о том, почему за выборами на Тайване следит весь мир

На Тайване выбирают президента. Многие уверены, что от результатов голосования зависит то, решится ли Китай начать войну Это правда?

Подробнее о том, почему за выборами на Тайване следит весь мир

На Тайване выбирают президента. Многие уверены, что от результатов голосования зависит то, решится ли Китай начать войну Это правда?