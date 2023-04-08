Китай начал военные учения около Тайваня. Армия КНР отрабатывает окружение острова

КНР начала трехдневные военные учения около Тайваня, во время которых ее вооруженные силы отработают операцию по окружению острова, сообщает China Military. Учения продлятся до 10 апреля.

Китай называет эти учения «строгим предупреждением» Тайваню и «внешним силам». По данным китайского Global Times, в учениях задействованы авианосец, военные корабли, авиация и различные ракетные системы. Ожидается, что в учениях также примут участие и другие виды вооружения и техники, в том числе самолеты радиоэлектронной борьбы и бомбардировщики, пишет издание.

В свою очередь «Би-би-си» предполагает, что военные учения Китая могут быть ответом на поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, где она 6 апреля встретилась со спикером палаты представителей Сената Кевином Маккарти.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. При этом фактически Пекин не контролировал остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году.

Напряженность между Китаем и Тайванем возросла в августе из-за визита на остров тогдашнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. На фоне этой поездки власти Китая назвали «воссоединение» с Тайванем неизбежным.

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