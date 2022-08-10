Китай назвал «воссоединение» с Тайванем неизбежным. И не исключил применения силы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Власти Китая опубликовали , посвященную Тайваню. В бюллетене, озаглавленном «Тайваньский вопрос и объединение Китая в новую эпоху», раскрывается позиция Пекина относительно Тайваня.

В частности, в «белой книге» содержится тезис о неизбежности «полного воссоединения родины», которое «является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей». Потенциальное объединение представлено там как неизбежная историческая закономерность, основанная на принципах создателей современной КНР — Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Власти Китая подчеркнули, что Пекин «готов создать широкое пространство для мирного воссоединения», но не стали исключать силовой сценарий захвата острова, отметив, что «немирные средства будут приняты в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора».

В «белой книге» также отмечается, что после вхождения в состав Китая Тайвань сможет на длительное время с высокой степенью автономии внедрить социальную систему, отличную от материковой.

Китай считает Тайвань своей неотъемлемой частью. При этом де-факто Пекин не контролировал остров с момента окончания гражданской войны и создания КНР в 1949 году.

Обстановка вокруг Тайваня обострилась из-за визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа. После этой поездки Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня; они завершились 10 августа.