Хакеры взяли ответственность за взлом СДЭК. Компания третьи сутки не доставляет посылки

Хакерская группировка Head Mare взяла ответственность за остановку работы сервиса доставки , который третий день не выдает клиентам заказы.

«„Хэд Марэ“ не дала времени СДЭК на то, чтобы защитить себя. Сисадмины оказались слишком слабы. А политики безопасности не оправдали себя. СДЭК продолжает нести знамя худшей доставки по России, обгоняя даже почту РФ», — говорится в заявлении группы в соцсети Х.

Хакеры утверждают, что зашифровали базы данных СДЭК и уничтожили резервные копии корпоративных систем, которые якобы делались в службе раз в полгода. Источник «Ведомостей» в компании подтвердил, что взломщики использовали вирус-шифровальщик.

Сайт и приложение СДЭК перестали открываться с утра 26 мая. В компании заявили о масштабном «техническом сбое». Служба приостановила прием и выдачу отправлений, «чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов».

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали», — заявила компания утром 28 мая. В СДЭК заверили, что все посылки клиентов находятся в безопасности.

Директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен в беседе с агентством «Интерфакс» пообещал, что компания намерена возобновить выдачу отправлений в пунктах выдачи заказов не позднее 29 мая. «Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сказал он.

В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские солдаты использовали СДЭК для отправки огромных посылок с украинской границы. На этом фоне в СДЭК отказались пересылать товары без кассовых чеков.