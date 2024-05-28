Хакеры взяли ответственность за взлом СДЭК. Компания третьи сутки не доставляет посылки
Хакерская группировка Head Mare взяла ответственность за остановку работы сервиса доставки СДЭК, который третий день не выдает клиентам заказы.
«„Хэд Марэ“ не дала времени СДЭК на то, чтобы защитить себя. Сисадмины оказались слишком слабы. А политики безопасности не оправдали себя. СДЭК продолжает нести знамя худшей доставки по России, обгоняя даже почту РФ», — говорится в заявлении группы в соцсети Х.
Хакеры утверждают, что зашифровали базы данных СДЭК и уничтожили резервные копии корпоративных систем, которые якобы делались в службе раз в полгода. Источник «Ведомостей» в компании подтвердил, что взломщики использовали вирус-шифровальщик.
Сайт и приложение СДЭК перестали открываться с утра 26 мая. В компании заявили о масштабном «техническом сбое». Служба приостановила прием и выдачу отправлений, «чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов».
«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание. Команда СДЭК приносит искренние извинения всем клиентам, чьи ожидания мы не оправдали», — заявила компания утром 28 мая. В СДЭК заверили, что все посылки клиентов находятся в безопасности.
Директор по коммуникациям СДЭК Михаил Берггрен в беседе с агентством «Интерфакс» пообещал, что компания намерена возобновить выдачу отправлений в пунктах выдачи заказов не позднее 29 мая. «Мы работаем над полным возобновлением обслуживания, но также заготовили и резервные схемы», — сказал он.
В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские солдаты использовали СДЭК для отправки огромных посылок с украинской границы. На этом фоне в СДЭК отказались пересылать товары без кассовых чеков.