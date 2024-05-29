Сайт СДЭК частично возобновил работу после трехдневного сбоя

Сайт сервиса доставки СДЭК, не работавший три дня, утром 29 мая частично возобновил работу. На сайте доступны формы для расчета доставки и отслеживания посылки, но сами функции пока не работают.

«Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций. Спасибо за ваше терпение и понимание», гласит опубликованное на сайте объявление.

Мобильное приложение СДЭК, пишет «Коммерсант», по состоянию на утро 29 мая по-прежнему не работало.

СДЭК — один из крупнейших российских сервисов доставки — с 26 мая не принимал и нее отправлял посылки.

Официально компания не называла причины масштабного сбоя. Источники говорили, что СДЭК подвергся атаке хакеров. Ответственность за взлом сервиса доставки взяла на себя хакерская группировка Head Mare. Хакеры утверждают, что зашифровали базы данных СДЭК и уничтожили резервные копии корпоративных систем, которые якобы делались в службе раз в полгода.