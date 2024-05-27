В работе службы доставки СДЭК произошел масштабный сбой. Компания больше суток не выдает посылки

Служба экспресс-доставки столкнулась с техническим сбоем, сообщил 27 мая РБК со ссылкой на службу поддержки сервиса.

Прием и выдачу отправлений приостановили, чтобы избежать ошибок при ручной обработке заказов, рассказали в службе поддержки СДЭК. Сайт и приложение компании не открываются.

«Мы активно заняты решением возникшей ситуации и находимся на заключительном этапе ее исправления. С завтрашнего дня работа наших пунктов выдачи заказов уже будет восстановлена, и мы продолжим нашу работу в штатном режиме», — сообщили РБК в компании.

Клиенты СДЭК из-за технических проблем больше суток не могут получить и отправить посылки — о приостановке обработки заказов компания сообщила на странице «ВКонтакте» утром 26 мая. Тогда в компании говорили, что находятся «на заключительном этапе восстановления полной работоспособности наших сервисов», а пункты выдачи заказов «продолжат работу 27 мая».

Утром 27 мая во «ВКонтакте» компании появилось сообщение, что приложение и сайт СДЭК не работают «вследствие сбоя в работе вычислительных мощностей». «Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем», — отметили в компании. Представители сервиса извинились за доставленные неудобства.

В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину российские солдаты использовали СДЭК для отправки огромных посылок с украинской границы. На этом фоне в СДЭК отказались пересылать товары без кассовых чеков.