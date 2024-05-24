Россия отозвала посла из Армении для консультаций

Посол России в Ереване Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, сообщается на сайте МИДа России.

Краткий комментарий об этом выпустила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она не привела никаких подробностей.

Отношения России и Армении, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, значительно охладели в 2023 году. Москва критиковала Ереван из-за того, что Армения присоединилась к Международному уголовному суду, который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Также Россия выступала против того, что Армения провела совместные военные учения с США. В Армении критиковали Россию из-за того, что она не оказала должной поддержки во время войны в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в феврале 2024 года, что Армения «заморозила» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности ( ). Армения в мае приостановила финансирование ОДКБ. Вскоре после этого Пашинян сообщил, что две страны, входящие в ОДКБ, участвовали в подготовке войны с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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