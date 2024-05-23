«Интерфакс» и RT: по подозрению в получении взятки задержан сотрудник департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа

Сотрудник департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства уточнил, что Вертелецкий задержан по делу о получении крупной взятки. Пропагандистский канал RT также сообщает, что Вертелецкого подозревают в получении взятки. Канал называет его начальником управления департамента.

О задержании Вертелецкого также пишут российский «военкор» Юрий Котенок и телеграм-канал Mash. По информации «Известий», Вертелецкий якобы помог «коммерсанту с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль».

Источник РБК утверждает, что Вертелецкого подозревают в мошенничестве, он был задержан 21 мая.

В Следственном комитете информацию о задержании Вертелецкого не комментировали.

В течение последних нескольких недель стало известно о нескольких уголовных делах, возбужденных в отношении руководителей министерства обороны РФ. В конце апреля в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки, в мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова также по обвинению в получении взятки. 23 мая стало известно об аресте начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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