Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовные дела против чиновников министерства обороны стали результатом не «кампанейщины», а «последовательной» борьбы с коррупцией.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов, — заявил представитель Кремля на брифинге для прессы. — По деталям [уголовных дел] не могу ничего сказать, так как не имею на это полномочий. Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она [борьба с коррупцией] продолжается во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень».

За последний месяц в России возбудили несколько уголовных дел в отношении руководителей военного ведомства. В конце апреля в Москве арестовали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, его обвиняют в получении крупной взятки. В мае задержали начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, его тоже обвиняют в получении взятки. 23 мая стало известно об аресте начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Кроме того, по делу о мошенничестве арестован бывший командующий 58-й армией Иван Попов, критиковавший Минобороны РФ.

12 мая президент РФ Владимир Путин сменил министра обороны. Он отправил в отставку Сергея Шойгу, который занимал этот пост в течение 12 лет, и назначил на его место Андрея Белоусова, бывшего вице-премьера по экономическим вопросам.