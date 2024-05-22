Полиция провела обыск в редакции делового журнала «Компания» в центре Москвы, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с материалами расследования. О следственных действиях в 3-м Кадашевском переулке в районе Якиманки также сообщили РИА Новости и РЕН.

Собеседник РБК заявил, что следственные действия могут связаны с делом о вымогательстве у топ-менеджеров «Ростеха». «Силовики проверяют информацию, полученную в результате расследования деятельности админов телеграм-канала „Адские бабки“», — сказал источник. Он пояснил, что в компьютере одной из фигуранток дела нашли файл с информацией о размещении негативных публикаций в отношении представителей госкорпорации.

В 2022 году российская полиция задержала несколько администраторов анонимных телеграм-каналов, которых обвинили в вымогательстве денег у топ-менеджеров «Ростеха» и Промсвязьбанка за «блок на негатив» (обещание не писать ничего плохого).

В ноябре 2023 года суд приговорил ведущую блога «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Второй фигурантке дела — Ольге Архаровой — суд назначил четыре с половиной года колонии.

Администраторы телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Кремлевский мамковед» Анатолий Спирин и Сергей Садовов получили по 2,5 года колонии по делу о вымогательстве у директора по особым поручениям государственной корпорации «Ростех» Василия Бровко. Впоследствии суд изменил срок Садовову с реального на условный.

В феврале 2024 года по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова приговорили коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова (7,5 лет колонии), бывшего главреда Tatler Ариана Романовского (семь лет колонии) и бывшего журналиста Life Тамерлана Бигаева (семь лет колонии).

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