Директора холдинга Ксении Собчак приговорили к семи с половиной годам колонии по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве, сообщает «Осторожно, новости».

Двум другим фигурантам дела — бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и бывшему журналисту Life Тамерлану Бигаеву — суд назначил по семь лет колонии строгого режима. Гособвинение просило для Суханова восемь лет колонии, а для Романовского и Бигаева — семь с половиной лет лишения свободы.

Вот что написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале после оглашения приговора:

Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?

Суханова, Романовского и Бигаева признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). Их арестовали в конце октября — начале ноября 2022 года. Дело было заведено после заявления гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

По версии следствия, Суханов потребовал у Чемезова 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет», который, по словам его создателей, посвящен светской журналистике. Адвокат Романовского говорил, что бывший главред Tatler делал материалы для «Тушите свет» по заданиям Собчак. Бигаев был администратором «Тушите свет».

Первоначально Ксения Собчак называла дело против Суханова, Романовского и Бигаева облавой на «последнюю свободную редакцию в России». Позже она извинилась перед Чемезовым за «действия коллег».

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