Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым за «действия коллег». Их обвиняют в вымогательстве за «блок» на публикацию негативного материала
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за «действия коллег». Соответствующее обращение она разместила в телеграме.
Собчак отметила, что политического контекста в преследовании Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева нет, и заявила, что ей известно, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем».
«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — заявила Собчак.
Журналистка также выразила надежду, что правоохранительные органы проявят «сочувствие и снисхождение».
Собчак 15 ноября посещала офис «Ростеха». По неофициальным данным, там она пыталась провести переговоры с Чемезовым, направленные на «улаживание конфликта».
Первоначально Собчак называла дело против своих коллег облавой на «последнюю свободную редакцию в России».
После возбуждения дела Ксения Собчак уехала из России, но вскоре вернулась. Появлялись неофициальные сообщения, что она является подозреваемой по делу, но эта информация не подтвердилась.