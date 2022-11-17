Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым за «действия коллег». Их обвиняют в вымогательстве за «блок» на публикацию негативного материала

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Журналистка Ксения Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову за «действия коллег». Соответствующее обращение она разместила в телеграме.

Собчак отметила, что политического контекста в преследовании нет, и заявила, что ей известно, что «ребята искренне сожалеют о произошедшем».

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — заявила Собчак.

Журналистка также выразила надежду, что правоохранительные органы проявят «сочувствие и снисхождение».

Собчак 15 ноября посещала офис «Ростеха». По неофициальным данным, там она пыталась провести переговоры с Чемезовым, направленные на «улаживание конфликта».

Первоначально Собчак называла дело против своих коллег облавой на «последнюю свободную редакцию в России».

После возбуждения дела Ксения Собчак уехала из России, но вскоре вернулась. Появлялись неофициальные сообщения, что она является подозреваемой по делу, но эта информация не подтвердилась.

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