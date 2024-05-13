Администратору телеграм-канала «Кремлевский мамковед», обвиненному в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха», изменили реальный срок на условный

Мосгорсуд пересмотрел приговор администратору телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову и заменил реальный срок в 2,5 года на условный, сообщает пресс-служба московских судов.

Апелляционная коллегия суда также установила Садовову испытательный срок длительностью 2,5 года. О причинах пересмотра приговора не сообщается.

Садовова обвинили в вымогательстве 800 тысяч рублей у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко (пункты «а» и «г» части 2 статьи 163 УК). По версии следствия, он требовал деньги, угрожая распространить «сведения, позорящие потерпевшего и его близких».

На процессе Садовов полностью признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил ущерб Бровко.

В конце сентября 2022 года РБК сообщил об аресте администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» по обвинению в вымогательстве. В это же время был задержан адмнистратор телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин, а ранее — еще несколько администраторов телеграм-каналов, которых также обвинили в вымогательстве. Издание «Проект» связало массовые аресты администраторов телеграм-каналов с директором по особым поручениям «Ростеха» Василием Бровко.

В ноябре 2023 года Анатолия Спирина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве 150 тысяч рублей у Бровко. В начале февраля 2024 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил к такому же сроку Сергея Садовова. По делу также проходил его сын Станислав, но их материалы, как сообщал ТАСС, слушались в разных процессах, так как один из фигурантов дал показания на другого. Вынесен ли приговор Станиславу Садовову — неизвестно.

В числе задержанных администраторов телеграм-каналов были также коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и бывший сотрудник Life Тамерлан Бигаев, которых тоже обвинили в вымогательстве. Дело было возбуждено после заявления Чемезова. В феврале 2024 года Суханова приговорили к семи с половиной годам колонии, а Романовского и Бигаева — к семи годам.

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой