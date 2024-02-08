Администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» приговорили к 2,5 года колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

Хамовнический районный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова к 2,5 года колонии по обвинению в вымогательстве денег у директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко (статья 163 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Садовова признали виновным в том, что он вымогал деньги, угрожая распространить «ложные, дискредитирующие и позорящие» сведения, которые могут причинить «существенный вред» правам и законным интересам потерпевшего.

По этому делу, как пишет ТАСС, также проходит обвиняемым сын Садовова, но их материалы слушались в разных процессах, так один из фигурантов дал показания на другого.

В сообщении не уточняется, признал ли Садовов свою вину по делу.

В конце сентября 2022 года РБК сообщил об аресте администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» по обвинению в вымогательстве. В это же время был задержан адмнистратор телеграм-канала «Как-то вот так» Анатолий Спирин, а ранее — еще несколько администраторов телеграм-каналов, которых также обвинили в вымогательстве.

Издание «Проект» связало массовые аресты администраторов телеграм-каналов с директором по особым поручениям «Ростеха» Василием Бровко.

В ноябре 2023 года Анатолия Спирина приговорили к 2,5 года лишения свободы по обвинению в вымогательстве 150 тысяч рублей у Бровко.

Среди задержанных администраторов телеграм-каналов были в том числе автор канала «Адские бабки» Александра Баязитова, а также коммерческий директор медиахолдинга Ксении Собчак Кирилл Суханов. В ноябре 2023 года Баязитову приговорили к пяти годам колонии общего режима. По версии следствия, она вымогала у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах.

8 февраля 2024 года гособвинение потребовало приговорить Кирилла Суханова к восьми годам колонии строгого режима. Его, а также бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского и бывшего журналиста Life Тамерлана Бигаева обвиняют в вымогательстве 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет». Остальным двоим фигурантам прокурор запросил по 7,5 года колонии строгого режима.