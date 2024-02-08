Обвинение потребовало до восьми лет колонии для директора холдинга Ксении Собчак и авторов телеграм-канала «Тушите свет» по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»

Гособвинение попросило приговорить коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак Кирилла Суханова к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Для бывшего главреда Tatler Ариана Романовского и бывшего журналиста Life Тамерлана Бигаева прокурор запросил по 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суханова, Романовского и Бигаева обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). Их арестовали в конце октября — начале ноября 2022 года. Дело было заведено после заявления гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

По версии следствия, Суханов потребовал у Чемезова 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет», который, по словам его создателей, посвящен светской журналистике. Адвокат Романовского говорил, что бывший главред Tatler делал материалы для «Тушите свет» по заданиям Собчак. Бигаев был администратором «Тушите свет».

Первоначально Ксения Собчак называла дело против Суханова, Романовского и Бигаева облавой на «последнюю свободную редакцию в России». Позже она извинилась перед Чемезовым за «действия коллег».

В 2022 году полиция задержала администраторов и авторов нескольких анонимных телеграм-каналов по обвинениям в вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов. Среди задержанных были, в частности, журналистка и ведущая блога «Адские бабки» Александра Баязитова, а также бывшие администраторы телеграм-каналов «Проект „Сканер“» и Riddle Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко.

В ноябре 2023 года Басманный районный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам колонии общего режима, а вторую фигурантку дела — Ольгу Архарову — к четырем с половиной года колонии. По версии обвинения, Баязитова и Архарова вымогали у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова 1,2 миллиона рублей за отсутствие негативных публикаций о нем в телеграм-каналах.

Трех бывших администраторов телеграм-каналов «Проект „Сканер“» и Riddle приговорили к восьми годам колонии строгого режима. По версии следствия, они опубликовали статьи о директоре по особым поручениям «Ростеха» Василии Бровко и его жене Тине Канделаки, «негативно освещающие их работу и личную жизнь». Потом, по версии обвинения, Слободенюк, Москвин и Малушенко потребовали у Бровко 470 тысяч рублей за удаление этих материалов.

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