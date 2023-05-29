Администраторов телеграм-каналов «Проект „Сканер“» и Riddle приговорили к восьми годам колонии по делу о вымогательстве у Тины Канделаки и ее мужа из «Ростеха»

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима трех бывших администраторов телеграм-каналов «Проект „Сканер“» и Riddle по делу о вымогательстве (статья 163 УК РФ).

Суд также постановил взыскать с обвиняемых Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко по 500 тысяч рублей штрафа с каждого.

По версии обвинения, Слободенюк, Москвин и Малушенко были фактическими владельцами телеграм-каналов «Проект „Сканер“» и Riddle и объединились для того, чтобы вымогать деньги «у публичных личностей под угрозой распространения порочащих их сведений».

Они, как утверждается в обвинительном заключении, опубликовали статьи о директоре по особым поручениям «Ростеха» Василии Бровко и его жене Тине Канделаки, «негативно освещающие их работу и личную жизнь». Потом, по версии обвинения, Слободенюк, Москвин и Малушенко потребовали у Бровко 470 тысяч рублей за удаление этих материалов.

В ходе расследования дела Слободенюк, Москвин и Малушенко извинились и признали вину, а также заплатили Бровко три миллиона рублей компенсации, пишет Baza. Директор по особым поручениям «Ростеха» попросил суд не лишать обвиняемых свободы, а полученные деньги, по данным издания, «обещал отправить на обмундирование для военных в зоне СВО». Однако прокуратура настояла на лишении свободы.

Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко были арестованы в августе 2022 года. Согласно материалам дела, они — журналисты изданий, входящих в холдинг «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина. Сам он говорил, что аресты не связаны с деятельностью медиагруппы.

После Слободенюка, Москвина и Малушенко полиция арестовала еще нескольких администраторов анонимных телеграм-каналов по обвинениям в вымогательстве у бизнесменов и чиновников. По версии следствия, они пытались вымогать деньги за «блок на негатив» в том числе у сотрудников «Ростеха» и Промсвязьбанка. Среди задержанных оказались коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов, бывший главный редактор российского Tatler Ариан Романовский, журналистка Александра Баязитова.

Расследование о «Ростехе» и телеграм-каналах

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

Расследование о «Ростехе» и телеграм-каналах

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой