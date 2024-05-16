Суд изъял акции Климовского патронного завода. Путин поручил национализировать его после аварии на котельной, оставившей зимой без тепла жителей Подольска
Жуковский районный суд Калужской области изъял акции частных владельцев Климовского специализированного патронного завода в пользу государства по иску Генпрокуратуры, сообщает РБК со ссылкой на решение суда.
В начале 2000-х годов акционерами завода были бизнесмены Юрий Губских с 52 акциями и Борис Краснов, у которого было 198 акций. Еще тогда они вначале передали свои акции государству, но позже отсудили их обратно — как утверждало следствие, по поддельным документам. В 2010-х стало известно, что они передали акции друзьям и знакомым. Но по версии следствия, денежными потоками завода управляли Краснов и его жена Марина Сахарова.
В итоге судья, как пишет РБК, признала сделки по передаче акций, проведенные в 2011 году, ничтожными. Акции, принадлежавшие семье Краснова, будут переданы Росимуществу. Сам Краснов, по данным РБК, находится в розыске и покинул Россию. Его жена называла дела против него сфальсифицированными.
Еще 36% акций завода принадлежали госкорпорации «Ростех». Там заявили, что удовлетворены решением суда. «Мажоритарный пакет предприятия находился в руках частных собственников, которые выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры. Подобные истории — с халатным отношением к своим обязанностям — необходимо жестко купировать, что государство и делает», — сказал РБК представитель корпорации.
Климовский специализированный патронный завод был зарегистрирован под таким названием в 2001 году. До этого он был Климовским штамповочным заводом, а изначально работал на базе Новоподольского патронного завода, созданного еще в 1936 году. Завод выпускает патроны к пистолетам разных систем и автоматам Калашникова.
В начале января 2023 года в микрорайоне Климовск подмосковного города Подольска после прорыва теплотрассы более 20 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды. Власти Подмосковья заявили, что почти весь Климовск отапливался одной котельной местного патронного завода. Начальника котельной задержали, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Владимир Путин принял решение национализировать завод.
В последние два года суды неоднократно выносили решения об изъятии акций заводов у частных владельцев в пользу государства (а по сути — о национализации). В некоторых случаях претензии Генпрокуратуры заключались в якобы незаконной приватизации в 1990-х годах, в других — в том, что владельцы совмещали бизнес с государственными должностями.