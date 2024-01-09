Путин поручил национализировать подмосковный завод, после аварии на котором более 20 тысяч жителей остались без отопления и горячей воды

Климовский специализированный патронный завод, на котельной которого произошла авария, оставившая без тепла и горячей воды 22 тысячи жителей микрорайона Климовск в подмосковном Подольске, будет национализирован. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит телеканал «360».

Губернатор сказал, что «механизм национализации» завода уже запущен. Воробьев утверждает, что два собственника завода «находятся за границей». Их имена он не назвал.

«Хочу сделать акцент — остановка котельной и особенно ее заморозка, как случилось на патронном заводе, предполагает очень сложные оперативные мероприятия. После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации этого завода. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сказал Воробьев.

По его словам, котельная управлялась «из рук вон плохо», там «практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал».

«После того как произошли неполадки на этом закрытом объекте, с большой задержкой — около семи часов — в единую диспетчерскую службу поступила финальная информация об остановке котла», — цитирует Воробьева агентство «Москва».

4 января в результате прорыва теплотрассы в микрорайоне Климовск без отопления и горячей воды остались больше 170 многоквартирных домов и больница. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин заявил, что от властей скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, практически весь Климовск «отапливается одной ведомственной котельной местного патронного завода».

Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы из-за неправильной эксплуатации котельной сотрудниками компании, обслуживающей ее. 9 января СК сообщил, что из-за аварии задержаны начальник котельной, генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и заместитель главы администрации Подольска. Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректором завода является Игорь Кушников, отмечает РБК.