ФНС доначислила полмиллиарда рублей налогов сети кафе «Андерсон». Ее основательница Анастасия Татулова говорила, что «разошлась во взглядах с государством»

Федеральная налоговая служба по итогам проверки сети кафе «Андерсон» за 2019–2021 годы обнаружила скрытую выручку на сумму более миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как пишет издание, служба проверила работу нескольких компаний, входивших в структуру группы. В ходе проверки выяснилось, что эти компании использовали для сокрытия подотчетной выручки, а также платили серые зарплаты.

Источник РБК рассказал, что сумма налоговых доначислений группе «Андерсон» по итогам проверки превысила 550 миллионов рублей, из которых на налоги приходится около 370 миллионов, остальное — штрафы и пени.

Как напоминает издание, о проверках в «Андерсоне» на предмет использования «ресторанной схемы» стало известно осенью 2022 года. Тогда же о массовых проверках сообщила основательница сети Анастасия Татулова. При этом она отмечала, что ранее ее бизнес проверяли «вдоль и поперек», однако ничего не нашли. Новые проверки она назвала «масштабной операцией по окончательному выдворению ее из страны».

Анастасия Татулова занимала должность омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства с 2020 по 2022 год. Она неоднократно критиковала государственные программы помощи предпринимателям, в том числе во время пандемии коронавируса.

После начала полномасштабной войны в Украине Татулова ушла с должности. Она объяснила это тем, что из-за давления ее деятельность «стала попросту опасна» для нее и ее близких. Она также заявила, что «разошлась во взглядах с государством на то, что надо делать». В ноябре 2023 года стало известно, что продуктовый ретейлер «Вкусвилл» купил сеть кафе «Андерсон».

Сейчас Татулова живет в Португалии. В апреле 2024 года Минюст включил ее в реестр «иноагентов».