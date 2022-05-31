Основательница кафе «Андерсон» Анастасия Татулова решила уйти с поста омбудсмена малого и среднего бизнеса. Она «разошлась во взглядах с государством»
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Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова написала заявление, в котором попросила освободить ее от обязанностей омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства. Об этом Татулова рассказала Forbes.
По словам Татуловой, заявление было написано еще в апреле и сейчас находится в процессе оформления. Она покинет должность, когда «все вопросы и текущие проблемы будут переданы следующему волонтеру».
В пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова подтвердили, что заявление Татуловой получено.
Свое решение основательница «Андерсона» объяснила тем, что из-за давления ее деятельность «стала попросту опасна» для нее и ее близких. Она сказала, что пока не готова рассказать подробности об этом.
По словам Татуловой, она «честно два года отпахала» и устала: «Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир». Предпринимательница считает, что сделала на посту омбудсмена все, что могла, но в итоге «разошлась во взглядах с государством на то, что надо делать».
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Анастасия Татулова занимает должность омбудсмена малого и среднего бизнеса с 2020 года. Она неоднократно критиковала государственные программы помощи предпринимателям, в том числе во время пандемии коронавируса.
В мае появились слухи, что Татулова вместе с семьей уехала из России. Предпринимательница их опровергла, заявив, что отправилась в отпуск.
Весной 2021 года российский бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что уйдет с должности в 2022 году, после того как второй срок его полномочий истечет. По его словам, «нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом».