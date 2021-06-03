«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим» На Петербургском форуме выступила основательница кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Кратчайший пересказ

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Меня выкосили две новости: вчера предпринимателя посадили в СИЗО, а в Москве тарифы на вывоз мусора подняли в пять раз. А на форуме красивые мужчины говорят, что у малого бизнеса все будет хорошо. Я сейчас наговорю лишнего, , вы меня потом из СИЗО вытащите? Каждое телодвижение государства усложняет работу бизнесменов. Налоговые платежи, пошлины и штрафы растут, — только на бумаге. Это вынуждает бизнес уходить в тень: если ты серый — тебя не трогают, как только платишь налоги — приходят все кому не лень. Институты, якобы работающие на благо бизнеса, имеют огромные бюджеты. Упраздните их — дайте деньгами. Закрепите правила игры хотя бы на десять лет, запретите банкам вмешиваться в наши дела, запретите налоговой проводить допросы и блокировать счета. Не надо сажать бизнесменов в СИЗО — можно обойтись домашним арестом. У нас тотальный кризис доверия власти и бизнеса: вы на нас плюете, а мы вас ненавидим. Это плохо для всех.

Это приблизительный пересказ выступления на ПМЭФ-2021. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Фото в анонсе: Александр Демьянчук / ТАСС