Основательница кафе «Андерсон» рассказала о приглашении на Петербургский форум от советника Путина. За возможность выступить ее попросили заплатить от 840 до 960 тысяч рублей

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Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA

Основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова получила приглашение выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), за которое ее же потом попросили заплатить сумму до 960 тысяч рублей. Об этом предпринимательница сообщила в своем фейсбуке.

Татулова опубликовала копию письма за подписью советника президента РФ Антона Кобякова. В нем ее приглашают стать спикером на сессии «НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме?». Судя по программе ПМЭФ, она состоится утром 3 июня в Конгресс-центре.

После того, как предпринимательница согласилась на участие в форуме, ей сообщили в ответном письме, что надо оплатить «регистрационный взнос». «Вы можете выбрать на ваше усмотрение пакет премиум или стандарт. Участие в деловой программе в качестве спикера не освобождает и не дает каких-либо особых условий оплаты. Для оформления договора вам необходимо связаться с вашим менеджером по участию», — говорится в письме от некоей Светланы Миланович, скриншот которого выложила Татулова.

Как пишет она, цена участия в ПМЭФ — 960 тысяч рублей.

Наверное откажусь от этого привлекательного во всех отношениях предложения, но очень признательна за такое смешное утро)). Искренне — я в восторге).

P. S. С другой стороны смотрите как повысилось благостояние в стране))). Билет на форум для общественного (читай без зарплаты) омбудсмена по МАЛОМУ бизнесу — 900 тысяч, прикиньте как им кажется что мы зарабатываем. (орфография и пунктуация сохранены)

В комментариях к посту Татуловой многие (в том числе другие выступающие на форуме) утверждают, что спикеры на ПМЭФ всегда выступают бесплатно, а взносы платят только посетители.

На сайте фонда Росконгресс, выступающего организатором форума, Татулова пока значится в числе спикеров сессии о НЭП.

По сведениям The Bell, в этом году 960 тысяч рублей стоит премиум-билет на ПМЭФ, который дает право на участие во всех мероприятиях, в том числе посещение пленарного заседания с Владимиром Путиным, и проход в зоны делового общения. Стандартный билет на форум стоит 840 тысяч рублей.

В 2021 году Петербургский форум проходит со 2 по 5 июня. В пятницу 4 июня на нем выступит президент РФ Владимир Путин.

На предыдущем ПМЭФ в 2019 году премиум-билет стоил 410 тысяч рублей, а стандартный — 350 тысяч рублей, отмечает The Bell. В 2020-м мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года Анастасия Татулова принимала участие во встрече Путина с предпринимателями — она очень эмоционально рассказала о проблемах бизнесменов в период пандемии и просила президента усилить поддержку среднего бизнеса. Летом того же года она продала долю в бизнесе инвестору и акционеру «Новой газеты» Александру Лебедеву и его жене Елене Перминовой. Вскоре она стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса.

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