«Это стало спасением». Владелица кондитерских «Андерсон», просившая Путина о поддержке в начале пандемии, продала долю в бизнесе

Основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова продала долю в бизнесе инвестору и акционеру «Новой газеты» Александру Лебедеву и его жене Елене Перминовой. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой саму Татулову.

«Национальная резервная корпорация» Лебедева получила 25% в компании , Елена Перминова — еще 8% (какая доля осталась у самой Татуловой, «Ведомости» не уточняют). Сумма сделки не раскрывается; гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость «Андерсон-франчайзинга» в 500 миллионов рублей.

Татулова объявила о намерении продать долю в бизнесе еще год назад. Она вела переговоры с частным инвестиционным фондом, но после начала пандемии инвестор отказался от своих планов. Предложение от Лебедева поступило в конце мая. На днях сделка была закрыта.

«Это стало спасением», — заявила предпринимательница. По ее словам, деньги от сделки пойдут на погашение долга «Андерсона», сформировавшегося за период пандемии, в том числе на уплату налогов, а также на расширение производства полуфабрикатов.

Рестораны и кафе в России остановили работу с конца марта из-за коронавируса. Во многих регионах им можно было работать лишь навынос и на доставку. «Андерсон» во время карантина также продавал замороженные полуфабрикаты и кондитерские изделия в магазинах.

26 марта на встрече с президентом Владимиром Путиным Анастасия Татулова эмоционально рассказала о проблемах предпринимателей из-за коронавируса и попросила президента усилить поддержку среднего бизнеса.

В Москве общепиту разрешили открыться с 23 июня. Во многих регионах страны рестораны пока закрыты.