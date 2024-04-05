Минюст РФ объявил Михаила Веллера и Анастасию Татулову «иностранными агентами»

Министерство юстиции РФ включило в реестр «иностранных агентов» писателя Михаила Веллера и предпринимательницу, основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову.

В заявлении Минюста сказано, что Веллер выступал против «специальной военной операции на Украине», а также «призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации».

Татулова, заявили в министерстве, также выступала против «специальной военной операции», кроме того, «распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ».

И Веллер, и Татулова, как отмечается в сообщении, проживают за пределами России.

Михаил Веллер — писатель, автор новелл «Легенды Невского проспекта» и «Легенды Арбата», сборника рассказов «Ножик Сережи Довлатова» и романа «Приключения майора Звягина».

Анастасия Татулова — основательница сети кафе «Андерсон», проданной «Вкусвиллу» в 2023 году после массовых проверок. В 2020-2022 годах занимала должность омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства.