«Началась операция по выдворению меня из страны». Основательница кафе «Андерсон» Анастасия Татулова сообщила о массовых проверках в заведениях сети

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Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова заявила, что в заведениях сети проходят массовые проверки.

Как следует из ее слов, проверки проводят сотрудники ФНС. Татулова утверждает, что это происходит «во всех партнерских и собственных кафе нашей сети».

Предпринимательница сказала, что «в каждом кафе» требуется присутствие адвокатов и налоговых юристов, а также попросила приехать в заведения «представителей общественного контроля», чтобы фиксировать нарушения и «смотреть, чтобы ничего не подбросили».

По словам Татуловой, в последний год ее бизнес проверяли «вдоль и поперек», однако ничего не нашли. По ее мнению, происходящее — «масштабная операция по окончательному выдворению ее из страны». Она не уточнила, что могло стать причиной для такой кампании.

Или «в тюрьму, или заткнись и катись отсюда», как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника.

О проверках сети со стороны ФНС и МВД также пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В июне 2022 года Анастасия Татулова сообщила, что ее пытались опросить сотрудники СК в связи с публикациями о «ее незаконной деятельности». Проверить ее деятельность требовал, по ее словам, депутат Госдумы Евгений Федоров, известный как основатель «патриотического» движения «НОД».

Весной 2022 года Татулова ушла с должности омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства, которую занимала с 2020 года. Она объяснила это тем, что из-за давления ее деятельность «стала попросту опасна» для нее и ее близких. Она также заявила, что «разошлась во взглядах государством на то, что надо делать».