Бывший омбудсмен малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова рассказала о звонке из СК. Ее хотели опросить о «незаконной деятельности»

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Основательница сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, покинувшая пост общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса, рассказала в интервью Ксении Собчак, что ее пыталась опросить сотрудница Следственного комитета. Об этом сообщает проект «Осторожно, новости».

Татулова рассказала, что ей позвонили во время интервью. С ней связалась диспетчер из дома, где она живет, после чего с Татуловой заговорила женщина, представившаяся помощницей следователя СК.

«Поговорить с вами хочу о том, что вас в постах обвинили, что вы ведете незаконную деятельность», — передала Татулова слова сотрудницы СК .

В ответ бывший омбудсмен предложила поговорить с авторами постов, на что сотрудница СК сказала, что «мы обязаны опросить вас о том, какую незаконную деятельность вы ведете». Татулова отказалась проходить опрос без повестки и дала контакт своего юриста. В беседе с Собчак она назвала бизнес сети кафе «Андерсон» полностью легальным.

В конце мая Анастасия Татулова объявила об уходе с поста омбудсмена малого и среднего бизнеса. Она говорила, что из-за давления ее деятельность «стала попросту опасна» для нее и ее близких.

9 июня Татулова сообщила, что депутат Госдумы Евгений Федоров написал генпрокурору РФ запрос с требованием проверить ее бизнес «на предмет соответствия уголовному законодательству». Федоров также просил проверить высказывания Татуловой на посту омбудсмена.

Одно из высказываний Татуловой на посту омбудссмена

«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим» На Петербургском форуме выступила основательница кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Кратчайший пересказ

Одно из высказываний Татуловой на посту омбудссмена

«Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим» На Петербургском форуме выступила основательница кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Кратчайший пересказ

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