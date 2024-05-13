Бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам за убийство жены

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за жены.

Бишимбаева признали виновным по статьям об убийстве с особой жестокостью и об истязании. Дело рассматривалось с участием присяжных.

Двоюродный брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов получил четыре года лишения свободы по обвинению в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Дело Бишимбаева активизировало общественную дискуссию в Казахстане о необходимости обеспечения законодательной защиты людям, подвергающимся домашнему насилию. В стране был оперативно принят закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью, а также предусматривающий создание центров поддержки для оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия.

Бишимбаев возглавлял министерство экономики Казахстана в течение нескольких месяцев в 2016 году. В 2018 году он получил десять лет лишения свободы по обвинению в коррупции, однако уже через полтора года вышел по УДО.