В Казахстане бывшего министра судят за убийство жены с особой жестокостью Он утверждает, что во время ссоры она упала и ударилась головой. По версии следствия, он ее задушил

Куандык Бишимбаев на заседании суда, 3 апреля 2024 года Кадр из трансляции Верховного суда Республики Казахстан на YouTube

В Астане идет суд над бывшим министром национальной экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве его жены Салтанат Нукеновой во время ссоры в ресторане. Бишимбаев утверждает, что они несколько часов выясняли отношения и ругались в VIP-кабинке ресторана. Салтанат, по его словам, ударилась головой о кафельный пол в туалете, а также «билась коленями» о стены. Затем, как говорит Бишимбаев, она легла и уснула. Утром он несколько раз пытался ее разбудить и только спустя восемь часов заметил, что у нее нет пульса, а тело — холодное. Когда приехала скорая, Салтанат была уже мертва. Следствие утверждает, что Бишимбаев задушил ее во время ссоры, а также попросил хозяина ресторана, своего брата, удалить записи с камер наблюдения и отвезти телефон жены домой, чтобы обеспечить себе алиби. Бишимбаев не признает себя виновным в умышленном убийстве. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали в ноябре 2023 года. Суд по его делу начался в марте. На первом заседании выступило обвинение, на втором — брат убитой Салтанат Нукеновой, а затем свою версию начал излагать сам Бишимбаев.

Вечером 8 ноября Салтанат вместе с подругой пошла на концерт Димы Билана, который проходил в центральном концертном зале «Казахстан». По словам Бишимбаева, его жена захотела, чтобы туда вместе с ней пошел и он. После концерта он уже вдвоем с Салтанат пошел в ресторан Bau, где они начали ссориться.

По версии следствия, в холле ресторана Бишимбаев нанес Салтанат «серию сокрушительных ударов» кулаками по голове. Она упала на пол, после чего он стал бить ее ногами. Пытаясь спастись, Салтанат укрылась в одной из VIP-кабинок ресторана, но Бишимбаев выбил дверь, снова избил ее и начал душить, от чего она потеряла сознание и умерла.

Бишимбаев на заседании 3 апреля рассказал, что когда они были в VIP-кабинке — оба к этому моменту уже довольно много выпили — Салтанат в ходе ссоры начала снимать с себя все драгоценности, которые он ей подарил, и выкинула их в унитаз. Он вышел покурить, а вернувшись, попытался зайти в туалет, но обнаружил, что жена заперлась изнутри. Она открыла дверь только после того, как он начал бить в нее кулаками.

В туалете, по словам Бишимбаева, жена начала кричать и кинулась на него, порвав рубашку. Он толкнул ее, она ударилась о стену, а затем лицом об унитаз. После этого, утверждает Бишимбаев, Салтанат пыталась подняться, но снова упала и «опять ударилась о кафельный пол лицом», а также «билась коленями об пол, об стены». Затем Салтанат пришла в себя, и они, по словам Бишимбаева, спустились на подземный паркинг и сели в машину, чтобы ехать домой, но так и не уехали и снова поднялись в ресторан.

В этот момент, как рассказывает бывший министр, жена опять начала оскорблять его, и он дал ей четыре пощечины. Она упала. «У меня было состояние — или она специально это делает, или ей действительно плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру, по ягодице, я четко осознавал, что никакой жизненный орган не должен… Я пнул ее раза четыре: „Вставай, че ты“. Я был злой и начал за волосы ее поднимать», — рассказал Бишимбаев в суде. После этого Салтанат сначала села, а затем легла на диван в VIP-кабинке. Бишимбаев, как следует из его показаний, лег рядом и уснул.

Около 10 утра Бишимбаев проснулся. Салтанат, по его словам, лежала рядом. Он позвонил своему двоюродному брату Бахытжану Байжанову, директору гастроцентра, в котором располагался ресторан, и попросил приехать и отвезти их домой. Бишимбаев утверждает, что когда он пытался поднять Салтанат, у нее «были рефлексы», она «двигала руками и управляла своим телом». Но разбудить ее он не смог и снова уложил на диван, а потом и сам уснул. Проснувшись около 13 часов, он опять попытался разбудить жену, но безуспешно.

После этого в течение нескольких часов Бишимбаев, как следует из его показаний, занимался своими делами: попросил Байжанова распустить персонал ресторана и удалить видеозаписи с камер наблюдения, а также отвезти телефон Салтанат домой, заехав по пути еще в два места. Следствие утверждает, что Бишимбаев таким образом хотел обеспечить себе алиби — он знал, что брат его жены отслеживает ее геолокацию. Сам Бишимбаев говорит, что не хотел, чтобы брат жены узнал, где они, «во избежание нового конфликта». Видеозаписи же он, по его словам, просил удалить, чтобы они не утекли в сеть.

Салтанат все это время оставалась в VIP-кабинке. В последний раз Бишимбаев попытался разбудить ее около 18:30. «Я заметил, что у нее лицо стало прохладным. Я стал щупать ее щеки, они стали прохладными, я понял, что температура изменилась, стал щупать тело, оно было таким же», — рассказал в суде бывший министр. Он попросил своего брата вызвать скорую. Приехавшие врачи пытались реанимировать Салтанат, но она была уже мертва.

Бишимбаев и Нукенова познакомились в августе 2022 года, а в декабре, по версии обвинения, «сыграли свадьбу», но официально брак не зарегистрировали. Подруга Салтанат Линара Смагулова рассказывала, что замечала на ней синяки и ссадины и раньше — Салтанат объясняла ей, что поссорилась с мужем. Смагулова называет отношения между Бишимбаевым и Нукеновой «сложными» и говорит, что Салтанат в какой-то момент уехала к родителям в Павлодар, но муж заверил ее, что все изменится, попросил прощения, и она вернулась.

Страница брата Салтанат Аитберга Амангельды в Instagram

Обвинение в суде заявляло, что Бишимбаев был «одержимо ревнивым», контролировал все телефонные звонки жены, запрещал ей работать и «систематически применял к ней физическое насилие».

Сам Бишимбаев заявил, что не признает себя виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, но признает, что причастен к ее смерти. «Без нашей ссоры, без моих каких-то действий, которые в тот вечер между нами произошли, возможно, ничего бы не было», — добавил он.

По делу вместе с Бишимбаевым проходит его брат Байжанов. Суд проходит с участием присяжных заседателей. Если убийство с особой жестокостью будет доказано, Бишимбаеву грозит пожизненный срок.

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