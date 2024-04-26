В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Он рассказал, как избивал ее, а пока она умирала, звонил «ясновидящей» и проводил деловую встречу

Кадр из трансляции Верховного суда Республики Казахстан на YouTube

В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Во время продолжительной ссоры в ресторане, продолжавшейся в течение всей ночи, Бишимбаев избил жену до смерти. На заседаниях суда он в подробностях рассказал, как наносил ей удары, а затем, пока избитая им Салтанат, как он думал, спала, звонил «ясновидящей» за советом и просил директора ресторана удалить записи с камер наблюдения. То, что жена мертва, Бишимбаев понял только к вечеру. Бывшего министра обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязании. Он не признает вину в том, что совершил умышленное убийство. Следующий этап суда — прения, которые начнутся 29 апреля. «Медуза» рассказывает, что стало известно о деле Бишимбаева на прошедших заседаниях.

Что происходило в ресторане

Вечером 8 ноября 2023 года Бишимбаев вместе с женой Салтанат Нукеновой пришли в ресторан Bau, расположенный в комплексе «Гастроцентр» в Астане, и заняли одну из VIP-кабинок. До этого они довольно много выпили, и в ресторане почти сразу стали ссориться. В ходе ссоры Бишимбаев с Нукеновой выходили из VIP-кабинки; в какой-то момент они спустились на парковку к машине, намереваясь уехать домой, но затем снова поднялись в ресторан — и все это время продолжали выяснять отношения.

Во время ссоры Салтанат, как рассказал Бишимбаев в суде, сняла с себя и выкинула в унитаз подаренные им украшения. По его словам, она закрылась в туалете, он ворвался к ней, выломав дверь. В кабинке Салтанат толкнула его и порвала ему рубашку. Он в ответ ударил ее по лицу и тоже порвал рубашку. По его утверждению, потом она упала, ударившись лицом об унитаз и о кафельный пол. Помочь ей подняться он не пытался. Через некоторое время она сама встала, прошла к дивану и села на него, затем легла. Пока она лежала, Бишимбаев, по его выражению, «эмоционировал» — пинал и расшвыривал мебель. Потом успокоился и тоже сел на диван.

Около семи утра Салтанат пришла в себя. Они спустились вниз и сели в машину, чтобы уехать домой, но не смогли. Бишимбаев рассказал, что был пьян и заехал на бордюр. Салтанат вышла из машины, чтобы вернуться в VIP-кабинку, он последовал за ней. В лифте между ними снова началась перепалка, и выйдя оттуда, Бишимбаев четыре раза ударил ее по лицу. Она упала, он несколько раз ударил ее ногой и попытался поднять за волосы, а затем затащил обратно в VIP-кабинку.

На кадрах с камер видеонаблюдения в ресторане, которые показали в суде, видно, что Салтанат несколько раз падала, пока Бишимбаев наносил ей удары. От одной из пощечин Салтанат ударилась головой о стену. На записи снято, как Бишимбаев, пытаясь поднять жену, грубо тащит ее за волосы — сначала в туалет, а оттуда в VIP-кабинку.

По словам Бишимбаева, оказавшись в VIP-кабинке, Салтанат легла на диван и уснула. Он накрыл ее пиджаком и лег рядом.

Как Бишимбаев провел день после ссоры

Около 9:30 Бишимбаев проснулся. Салтанат, по его словам, все еще спала. Он вместе с приехавшим в ресторан двоюродным братом попытался поднять ее и отвести к машине, но она падала и плохо держалась на ногах. Тогда он уложил ее обратно и попросил брата закрыть их в кабинке, чтобы отоспаться.

В следующий раз Бишимбаев проснулся около 13:30. Он увидел, что на лице жены проступил большой синяк. Однако вместо того чтобы вызвать скорую, он позвонил знакомой «ясновидящей» и сказал, что беспокоится. Та попросила перезвонить через 10 минут. Затем она заверила Бишимбаева, что с его женой все в порядке. «Да она просто устала и пьяная. Придет в себя вечером, и вы пойдете домой», — цитировал Бишимбаев свою знакомую на суде.

Оставив Салтанат в VIP-кабинке, Бишимбаев отправился заниматься своими делами. Он попросил своего двоюродного брата Бакытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», отпустить персонал и удалить видеозаписи с камер наблюдения. Сам он объяснял, что сделал это не для того, чтобы скрыть убийство, — Салтанат на тот момент была еще жива, — а затем, чтобы видео не распространялось в телеграм-каналах. Еще одной его просьбой к Байжанову было взять телефон Салтанат и отвезти его домой, заехав по пути в фитнес-центр. По его словам, он не хотел, чтобы брат его жены, который отслеживал телефон Салтанат через геолокацию, знал, где она.

Примерно в обед Бишимбаев в этом же ресторане встретился c блогером Гульнарой Насырбековой. На суде она рассказала, что договорилась о встрече с ним за день до этого, когда Бишимбаев позвонил ей и предложил выпить кофе. По ее словам, он спрашивал о рекламе в ее блоге. Бишимбаев также утверждал, что на встрече они обсуждали только рекламное продвижение ресторана.

В этот же день Бишимбаев, как следует из его телефона, переписывался с женщиной, которая в его контактах указана как «Юлия-супер». Около девяти утра он спросил у нее, как дела. Примерно в 19:30 поинтересовался, свободна ли она. Та спросила в ответ: «Во сколько?», но на это сообщение Бишимбаев уже ничего не ответил.

В это же время Бишимбаев в последний раз проверил состояние своей жены, все еще остававшейся в VIP-кабинке ресторана. Обнаружив, что у нее холодное лицо и холодное тело, он сказал двоюродному брату, чтобы тот вызвал скорую. Приехавшие в 20:03 врачи констатировали смерть Салтанат.

В медицинском протоколе осмотра, зачитанном на суде, говорится, что на теле и голове Салтанат было множество ссадин и кровоподтеков. Экспертиза пришла к выводу, что смерть Салтанат наступила в результате «закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой», следует из заключения, зачитанного адвокатом потерпевшей стороны на суде. Травма обусловила нарушение, а затем и прекращение функций центральной нервной системы, а также остановку сердечной деятельности и дыхания.

Судмедэксперт, выступивший на одном из заседаний, считает причиной смерти Салтанат все травмы, нанесенные ей, в совокупности. Большинство из них, по его заключению, были получены из-за ударов; кроме того, он обнаружил на шее Салтанат следы удушения. Экспертиза также отмечала, что на теле погибшей не было признаков, характерных для падения.

что рассказывал бишимбаев в суде

В Казахстане бывшего министра судят за убийство жены, совершенное с особой жестокостью Он утверждает, что во время ссоры она упала и ударилась головой. По данным следствия, он избивал ее и душил

что рассказывал бишимбаев в суде

В Казахстане бывшего министра судят за убийство жены, совершенное с особой жестокостью Он утверждает, что во время ссоры она упала и ударилась головой. По данным следствия, он избивал ее и душил

Как идет суд

Бишимбаева задержали почти сразу после убийства. Слушания в суде начались 11 марта. Дело Бишимбаева рассматривают с участием присяжных заседателей, ему вменяют статьи об убийстве с особой жестокостью и об истязании. Судья и прокурор по его делу — женщины. Вместе с Бишимбаевым судят его двоюродного брата Бакытжана Байжанова. Его обвиняют в укрывательстве и недонесении о преступлении.

Подробные показания о произошедшем между ним и Салтанат в ресторане Бишимбаев начал давать 1 апреля. В суде присутствовали родственники Салтанат. На одном из заседаний ее мать, обращаясь к Бишимбаеву, сказала: «Ты убивал ее восемь часов». На слушании 3 апреля, где Бишимбаев рассказывал подробности избиения жены, брату Салтанат стало плохо. 16 апреля защита Бишимбаева попросила приобщить к делу заключение на экспертизу травм Салтанат, сделанное специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Когда ее зачитывали, родителям Нукеновой стало плохо. Им пришлось выйти из зала вместе с братом Салтанат, позже им вызвали скорую.

22 апреля Бишимбаев предоставил суду пароль от своего мобильного телефона. В нем нашли 12 видео, снятых им в день убийства. Публично эти записи не транслировали, но судья смотрела их со звуком во время заседания. Все они длятся не более нескольких секунд. На одном из видео Бишимбаев спрашивает жену: «Ты спала с ним?» Салтанат, вздохнув, отвечает: «Да». Этот вопрос повторяется в разных вариациях и на всех остальных видео, перемежаясь матом. Во время просмотра Бишимбаев заявил, что это видео «не оттуда», назвал это «каким-то монтажом» и предположил, что «кто-то прислал видео по вотсапу и оно загрузилось». Однако позже бывший министр признал, что видео снимал он сам.

На записях журналисты различили имя того, о ком спрашивал Бишимбаев — Раимбек Баталов — и предположили, что речь идет о председателе правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Тот опубликовал в своем инстаграме видео, в котором заявил, что «до последнего» не хотел комментировать процесс, но «поток чудовищной грязи» вынуждает его это сделать. Заявления Бишимбаева он назвал «откровенным бредом» и «безумной ложью» и выразил сочувствие родственникам Нукеновой.

Бишимбаев в суде признал, что нанес побои, которые повлекли смерть его жены. Но он отрицает вину в предумышленном убийстве. Его двоюродный брат вину не признал.

На суде также стало известно, что один из VIP-залов в ресторане Bau на 9 ноября был забронирован для российской делегации, приехавшей в Казахстан в день визита в Астану Владимира Путина. Представители потерпевшей стороны предположили в суде, что из-за приезда делегации обвиняемые не могли вывезти тело Салтанат из ресторана, и спросили, почему была снята бронь. Брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов ответил, что ресторан был закрыт — и поэтому бронь была отменена. Судья сняла дальнейшие вопросы.