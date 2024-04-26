В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве жены Он рассказал, как избивал ее, а пока она умирала, звонил «ясновидящей» и проводил деловую встречу
В Казахстане завершилось судебное следствие по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Во время продолжительной ссоры в ресторане, продолжавшейся в течение всей ночи, Бишимбаев избил жену до смерти. На заседаниях суда он в подробностях рассказал, как наносил ей удары, а затем, пока избитая им Салтанат, как он думал, спала, звонил «ясновидящей» за советом и просил директора ресторана удалить записи с камер наблюдения. То, что жена мертва, Бишимбаев понял только к вечеру. Бывшего министра обвиняют в убийстве с особой жестокостью и истязании. Он не признает вину в том, что совершил умышленное убийство. Следующий этап суда — прения, которые начнутся 29 апреля. «Медуза» рассказывает, что стало известно о деле Бишимбаева на прошедших заседаниях.
Что происходило в ресторане
Вечером 8 ноября 2023 года Бишимбаев вместе с женой Салтанат Нукеновой пришли в ресторан Bau, расположенный в комплексе «Гастроцентр» в Астане, и заняли одну из VIP-кабинок. До этого они довольно много выпили, и в ресторане почти сразу стали ссориться. В ходе ссоры Бишимбаев с Нукеновой выходили из VIP-кабинки; в какой-то момент они спустились на парковку к машине, намереваясь уехать домой, но затем снова поднялись в ресторан — и все это время продолжали выяснять отношения.
Во время ссоры Салтанат, как рассказал Бишимбаев в суде, сняла с себя и выкинула в унитаз подаренные им украшения. По его словам, она закрылась в туалете, он ворвался к ней, выломав дверь. В кабинке Салтанат толкнула его и порвала ему рубашку. Он в ответ ударил ее по лицу и тоже порвал рубашку. По его утверждению, потом она упала, ударившись лицом об унитаз и о кафельный пол. Помочь ей подняться он не пытался. Через некоторое время она сама встала, прошла к дивану и села на него, затем легла. Пока она лежала, Бишимбаев, по его выражению, «эмоционировал» — пинал и расшвыривал мебель. Потом успокоился и тоже сел на диван.
Около семи утра Салтанат пришла в себя. Они спустились вниз и сели в машину, чтобы уехать домой, но не смогли. Бишимбаев рассказал, что был пьян и заехал на бордюр. Салтанат вышла из машины, чтобы вернуться в VIP-кабинку, он последовал за ней. В лифте между ними снова началась перепалка, и выйдя оттуда, Бишимбаев четыре раза ударил ее по лицу. Она упала, он несколько раз ударил ее ногой и попытался поднять за волосы, а затем затащил обратно в VIP-кабинку.
На кадрах с камер видеонаблюдения в ресторане, которые показали в суде, видно, что Салтанат несколько раз падала, пока Бишимбаев наносил ей удары. От одной из пощечин Салтанат ударилась головой о стену. На записи снято, как Бишимбаев, пытаясь поднять жену, грубо тащит ее за волосы — сначала в туалет, а оттуда в VIP-кабинку.
По словам Бишимбаева, оказавшись в VIP-кабинке, Салтанат легла на диван и уснула. Он накрыл ее пиджаком и лег рядом.
Как Бишимбаев провел день после ссоры
Около 9:30 Бишимбаев проснулся. Салтанат, по его словам, все еще спала. Он вместе с приехавшим в ресторан двоюродным братом попытался поднять ее и отвести к машине, но она падала и плохо держалась на ногах. Тогда он уложил ее обратно и попросил брата закрыть их в кабинке, чтобы отоспаться.
В следующий раз Бишимбаев проснулся около 13:30. Он увидел, что на лице жены проступил большой синяк. Однако вместо того чтобы вызвать скорую, он позвонил знакомой «ясновидящей» и сказал, что беспокоится. Та попросила перезвонить через 10 минут. Затем она заверила Бишимбаева, что с его женой все в порядке. «Да она просто устала и пьяная. Придет в себя вечером, и вы пойдете домой», — цитировал Бишимбаев свою знакомую на суде.
Оставив Салтанат в VIP-кабинке, Бишимбаев отправился заниматься своими делами. Он попросил своего двоюродного брата Бакытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», отпустить персонал и удалить видеозаписи с камер наблюдения. Сам он объяснял, что сделал это не для того, чтобы скрыть убийство, — Салтанат на тот момент была еще жива, — а затем, чтобы видео не распространялось в телеграм-каналах. Еще одной его просьбой к Байжанову было взять телефон Салтанат и отвезти его домой, заехав по пути в фитнес-центр. По его словам, он не хотел, чтобы брат его жены, который отслеживал телефон Салтанат через геолокацию, знал, где она.
Примерно в обед Бишимбаев в этом же ресторане встретился c блогером Гульнарой Насырбековой. На суде она рассказала, что договорилась о встрече с ним за день до этого, когда Бишимбаев позвонил ей и предложил выпить кофе. По ее словам, он спрашивал о рекламе в ее блоге. Бишимбаев также утверждал, что на встрече они обсуждали только рекламное продвижение ресторана.
В этот же день Бишимбаев, как следует из его телефона, переписывался с женщиной, которая в его контактах указана как «Юлия-супер». Около девяти утра он спросил у нее, как дела. Примерно в 19:30 поинтересовался, свободна ли она. Та спросила в ответ: «Во сколько?», но на это сообщение Бишимбаев уже ничего не ответил.
В это же время Бишимбаев в последний раз проверил состояние своей жены, все еще остававшейся в VIP-кабинке ресторана. Обнаружив, что у нее холодное лицо и холодное тело, он сказал двоюродному брату, чтобы тот вызвал скорую. Приехавшие в 20:03 врачи констатировали смерть Салтанат.
В медицинском протоколе осмотра, зачитанном на суде, говорится, что на теле и голове Салтанат было множество ссадин и кровоподтеков. Экспертиза пришла к выводу, что смерть Салтанат наступила в результате «закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой», следует из заключения, зачитанного адвокатом потерпевшей стороны на суде. Травма обусловила нарушение, а затем и прекращение функций центральной нервной системы, а также остановку сердечной деятельности и дыхания.
Судмедэксперт, выступивший на одном из заседаний, считает причиной смерти Салтанат все травмы, нанесенные ей, в совокупности. Большинство из них, по его заключению, были получены из-за ударов; кроме того, он обнаружил на шее Салтанат следы удушения. Экспертиза также отмечала, что на теле погибшей не было признаков, характерных для падения.
Как идет суд
Бишимбаева задержали почти сразу после убийства. Слушания в суде начались 11 марта. Дело Бишимбаева рассматривают с участием присяжных заседателей, ему вменяют статьи об убийстве с особой жестокостью и об истязании. Судья и прокурор по его делу — женщины. Вместе с Бишимбаевым судят его двоюродного брата Бакытжана Байжанова. Его обвиняют в укрывательстве и недонесении о преступлении.
Подробные показания о произошедшем между ним и Салтанат в ресторане Бишимбаев начал давать 1 апреля. В суде присутствовали родственники Салтанат. На одном из заседаний ее мать, обращаясь к Бишимбаеву, сказала: «Ты убивал ее восемь часов». На слушании 3 апреля, где Бишимбаев рассказывал подробности избиения жены, брату Салтанат стало плохо. 16 апреля защита Бишимбаева попросила приобщить к делу заключение на экспертизу травм Салтанат, сделанное специалистами Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Когда ее зачитывали, родителям Нукеновой стало плохо. Им пришлось выйти из зала вместе с братом Салтанат, позже им вызвали скорую.
22 апреля Бишимбаев предоставил суду пароль от своего мобильного телефона. В нем нашли 12 видео, снятых им в день убийства. Публично эти записи не транслировали, но судья смотрела их со звуком во время заседания. Все они длятся не более нескольких секунд. На одном из видео Бишимбаев спрашивает жену: «Ты спала с ним?» Салтанат, вздохнув, отвечает: «Да». Этот вопрос повторяется в разных вариациях и на всех остальных видео, перемежаясь матом. Во время просмотра Бишимбаев заявил, что это видео «не оттуда», назвал это «каким-то монтажом» и предположил, что «кто-то прислал видео по вотсапу и оно загрузилось». Однако позже бывший министр признал, что видео снимал он сам.
На записях журналисты различили имя того, о ком спрашивал Бишимбаев — Раимбек Баталов — и предположили, что речь идет о председателе правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Тот опубликовал в своем инстаграме видео, в котором заявил, что «до последнего» не хотел комментировать процесс, но «поток чудовищной грязи» вынуждает его это сделать. Заявления Бишимбаева он назвал «откровенным бредом» и «безумной ложью» и выразил сочувствие родственникам Нукеновой.
Бишимбаев в суде признал, что нанес побои, которые повлекли смерть его жены. Но он отрицает вину в предумышленном убийстве. Его двоюродный брат вину не признал.
На суде также стало известно, что один из VIP-залов в ресторане Bau на 9 ноября был забронирован для российской делегации, приехавшей в Казахстан в день визита в Астану Владимира Путина. Представители потерпевшей стороны предположили в суде, что из-за приезда делегации обвиняемые не могли вывезти тело Салтанат из ресторана, и спросили, почему была снята бронь. Брат Бишимбаева Бакытжан Байжанов ответил, что ресторан был закрыт — и поэтому бронь была отменена. Судья сняла дальнейшие вопросы.