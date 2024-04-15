Президент Казахстана подписал закон о домашнем насилии. За побои грозит арест
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, направленные на борьбу с домашним насилием, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Токаева.
Закон призван усовершенствовать правовые, экономические, социальные, институциональные и организационные основы государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Как отмечает издание, вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.
В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои (ранее за это была предусмотрена административная ответственность). За причинение легкого вреда здоровью и побои предусмотрены штраф, общественные работы и арест. Максимальное наказание за легкий вред здоровью — до 50 суток, за побои — до 25 суток. Как отмечал замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха, осужденных будут содержать в СИЗО.
Помимо этого, закон исключает возможность примирения сторон в рамках дел, связанных с физическим насилием и жестоким обращением в отношении детей, а также в случаях повторного совершения действий, предусмотренных статьями о побоях и причинении легкого вреда здоровью, в течение года с момента примирения сторон.
Помимо этого, закон предусматривает создание центров поддержки семьи, призванных оказывать специальные социальные услуги потерпевшим от домашнего насилия.
Среди прочего закон вводит уголовную ответственность за приставание сексуального характера к людям младше 16 лет, а также впервые вводит в Казахстане административную ответственность за травлю несовершеннолетнего, в том числе в интернете.
Мажилис (нижняя палата парламента) приняла закон 28 февраля, сенат (верхняя палата) проголосовал за поправки 11 апреля.
В Казахстане, как и в России, в 2017 году приняли поправки, которые декриминализовали ответственность за побои.