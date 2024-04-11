В Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия

Сенат Казахстана принял закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Главным образом, он направлен на криминализацию бытового насилия.

Как пишет издание Zakon.kz, закон вводит уголовную ответственности за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, а также ужесточает ответственность за умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью.

Помимо этого, закон исключает возможность примирения сторон в рамках дел, связанных с физическим насилием и жестоким обращением в отношении несовершеннолетних, а также в случаях повторного совершения действий, предусмотренных статьями о побоях и причинении легкого вреда здоровью, в течение года с момента примирения сторон.

Документ также устанавливает наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних, «путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных УК». Кроме того, в УК появится новая статья о «приставаниях сексуального характера» к подросткам, не достигшим 16-летнего возраста.

Также документ предусматривает введение уголовной ответственности за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству с наказанием в виде лишения свободы. За пропаганду самоубийства предусмотрены штрафы.

Документ был одобрен в нижней палате в конце февраля. Теперь его должен подписать президент, после чего закон вступит в силу.

В Казахстане продолжается суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве его жены Салтанат Нукеновой. Процесс проходит публично и широко освещается в прессе. Бишимбаеву может быть назначен срок вплоть до пожизненного.

В 2017 году власти России и Казахстана внесли изменения в свои законодательства, декриминализировав тем самым домашнее насилие. В России побои в отношении близких родственников перевели из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Аналогичные изменения произошли и в Казахстане, где были декриминализированы две статьи — о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Читайте также

Вы стали жертвой домашнего насилия. Что делать? Инструкция от юриста

Читайте также

Вы стали жертвой домашнего насилия. Что делать? Инструкция от юриста