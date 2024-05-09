Президент Таджикистана на встрече с Путиным выступил против «двойных стандартов» в борьбе с терроризмом. Он назвал теракт в «Крокусе» «серьезным уроном» для имиджа страны

Терроризм не имеет национальности и религии, Таджикистан выступает против двойных стандартов в борьбе с ним. Об этом на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, пишет ТАСС.

Он отметил, что отношения России и Таджикистана «идут по нарастающей — в торгово-экономическом сотрудничестве, в гуманитарное сфере».

«Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете более 30 лет нашу позицию. Наша позиция такова, неоднократно я заявлял о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности и не имеет религии», — заявил Рахмон.

Он добавил, что спецслужбы РФ и Таджикистана все прошлые годы работали хорошо, но, «к сожалению, случилась трагедия в „Крокус Сити Холле“». Рахмон подчеркнул, что Таджикистан более 30 лет борется с терроризмом и экстремизмом. По его мнению, это «глобальная проблема».

«Таджики — это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации. Мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте по этому вопросу», — заключил он.

Вечером 22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человек, еще более 500 получили ранения. По делу о теракте арестованы 12 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, а также те, кто, по версии следствия, им помогал. Почти все обвиняемые — граждане Таджикистана.

После ареста предполагаемых исполнителей теракта министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что российские правоохранительные органы, расследуя теракт в «Крокусе», должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности и запрета пыток. Он сделал это заявление после того, как на фотографиях и видео из суда по мере пресечения было видно, что обвиняемые сильно избиты.

27 апреля МИД Таджикистана выпустил срочную рекомендацию и посоветовал гражданам республики «временно воздержаться» от поездок на территорию России. Ведомство утверждало, что в московских аэропортах находятся около тысячи граждан Таджикистана, которых не впускают в Россию.

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