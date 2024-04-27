В Москве арестовали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу гражданина Таджикистана Джумахона Курбонова, задержанного по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает «Интерфакс».

Заседание суда прошло в закрытом режиме. При этом, как пишет РИА Новости, во время заседания стало известно, что Курбонов зарегистрирован в Таджикистане, он работал в России неофициально, а в Москве жил в хостеле.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции опубликовала фотографии Курбонова, сделанные во время заседания.

Накануне российские СМИ сообщили, что в рамках расследования дела о теракте в «Крокусе» задержан гражданин Таджикистана 2003 года рождения.

По версии следствия, Курбонов обеспечивал других фигурантов дела деньгами и средствами связи.

Курбонову предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК).

По информации ТАСС, Джумахон Курбонов стал 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ранее в рамках дела о теракте арестовали четверых предполагаемых террористов, а также тех, кто, по версии следствия, им помогал. Почти все арестованные — граждане Таджикистана.

В результате теракта в «Крокусе», по официальным данным, погибли 145 человек, более 500 пострадали.

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