«Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна». Глава МИД Таджикистана осудил применение пыток в отношении обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что российские правоохранительные органы, расследуя теракт в «Крокус Сити Холлле», должны соблюдать нормы и принципы международного права, особенно в части презумпции невиновности и запрета пыток. Об этом он сказал 12 апреля в Минске на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, передает издание «Азия-Плюс».

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил министр.

Глава МИД также отметил, что в результате «непродуманной информационной кампании» формируется «негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо».

По его словам, Таджикистан ожидает, что следствие по теракту пройдет беспристрастно и справедливо, а наказание понесут все: «и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого ужасающего преступления».

Вечером 22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли зал. В результате погибли 144 человек, еще более 500 получили ранения.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четырех предполагаемых исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни. На фотографиях и видео из суда было видно, что обвиняемые сильно избиты: у Мирзоева на шее были обрывки пакета, у Рачабализоды забинтовано ухо, часть которого силовики отрезали ему при задержании и пытались засунуть в рот, Файзова доставили в суд на каталке — в телеграм-каналах появлялась информация, что при задержании ему выдавили глаз.

Всего по обвинению в теракте арестованы 11 человек. Все они, кроме одного, — уроженцы Таджикистана.

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