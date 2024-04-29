В московских аэропортах находятся около тысячи граждан Таджикистана, которых не впускают в Россию, утверждает министерство иностранных дел республики. По данным ведомства, в зоне временного содержания московского аэропорта Внуково по состоянию на конец дня 27 апреля находились 954 гражданина Таджикистана «без обеспечения надлежащих санитарных условий». Среди них есть студенты, проходящие обучение на территории России по образовательным квотам правительства РФ. Еще десятки граждан Таджикистана находятся в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

МИД Таджикистана утверждает, что «после многочасового ожидания» на территорию РФ допустили 322 человека, находящихся во Внуково, при этом российские власти «намерены внести 306 человек в так называемый список выдворяемых». Еще 27 человек уже выдворили. «Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», — утверждают в МИД. Вечером 27 апреля МИД Таджикистана выпустил срочную рекомендацию, в которой призвал граждан страны «временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости».

26 апреля в МИД Таджикистана прошла встреча с российским послом Семеном Григорьевым. Согласно сообщению министерства, на встрече обсуждались в том числе «сложности», с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане Таджикистана при пересечении государственной границы России. Российскому послу сообщили об «обеспокоенности» по поводу массовых и необоснованных случаев отказа во въезде в РФ гражданам Таджикистана. 29 апреля МИД заявил, что ему вручили ноту «с констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к гражданам Таджикистана на территории России, а также «повсеместного нарушения их прав и свобод».

Как писало «Радио Озоди» (проект «Радио Свобода»), 26 апреля несколько граждан Таджикистана рассказали, что их держат во Внуково уже трое суток и не впускают в Россию. По их данным, в аэропорту остаются около 500 их соотечественников.

25 апреля издание Asia-Plus сообщало, что с 22 апреля на российско-казахстанской границе застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами, которые не пускают в Россию.

«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети», — рассказал изданию один из мигрантов, пытавшихся въехать в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы связана «с повышенными мерами безопасности» из-за в «Крокус Сити Холле» и «в связи с сохранением террористической угрозы». По словам Захаровой, проверки на границе проводятся «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу».

После теракта в «‎Крокус Сити Холле», по обвинению в котором были задержаны граждане Таджикистана, в Москве и других российских городах усилились проверки в отношении мигрантов.

Министерство труда Таджикистана сообщало, что зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта. Заместитель главы ведомства Шахноза Нодири рассказывала, что «это не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать». При этом она добавила, что на бытовом уровне также фиксируются притеснения в отношении граждан Таджикистана.

Правозащитный проект «Первый отдел» в конце марта сообщал, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят масштабную операцию «Антимигрант» по выявлению и депортации иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. Один из адвокатов, представляющий интересы некоторых иностранцев, рассказал, что рейды проводятся по общежитиям и квартирам, а спецприемники переполнены. Позже петербургские суды отчитались, что только за период с 25 по 29 марта вынесли несколько сотен решений о принудительном выдворении из России иностранных граждан. Их гражданство не уточнялось.

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