«Паника, многие хотят уехать». Власти Таджикистана рассказали об оттоке трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокусе»

Министерство труда, миграции и занятости Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказала ТАСС заместитель министра труда республики Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сообщила Нодири.

Замминистра выразила надежду, что это временное явление. Она призвала не поддаваться на провокационные сообщения в интернете, цель которых — посеять межнациональную рознь.

По ее словам, «на бытовом уровне» также фиксируются притеснения граждан Таджикистана, в адрес представительства Минтруда в России после теракта поступали сообщения с угрозами.

29 марта правозащитный проект «Первый отдел» сообщил, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят масштабную операцию «Антимигрант» по выявлению и депортации иностранных граждан, не имеющих права на пребывание в России. По словам адвоката, представляющего интересы некоторых иностранных граждан, мигрантов массово высылают из страны на самолетах из аэропорта Пулково.

После теракта в «‎Крокус Сити Холле», по подозрению в котором были задержаны граждане Таджикистана, в Москве усилились проверки людей с «восточной внешностью». По данным Русской службы «Би-би-си», на неделе в московских судах выросло число дел о нарушении правил въезда в РФ.

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