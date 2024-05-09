На параде в Москве рядом с Путиным посадили военного из дивизии, которая оккупировала Бучу

На параде Победы на Красной площади рядом с президентом России Владимиром Путиным посадили военных из подразделений, солдат которых Украина обвиняет в военных преступлениях. На это обратило внимание издание «Агентство», проанализировав кадры с парада.

Анализ журналистов показал, что организаторы мероприятия посадили за спиной у Путина старшего лейтенанта Чалыма Чулдум-оола, майора Бориса Дудко и капитана Сергея Бачерикова, которые воевали в Украине и получили звания Героев России.

Чулдум-оол служил в Украине в 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Власти Украины обвиняли военных из 55-й бригады в том, что в марте 2022 года они почти месяц удерживали больше 360 жителей села Ягодное в подвале школы. За это это время в подвале погибли 10 человек. Чулдум-оол, как сообщали власти Тывы, получил звание Героя России за то, что обстрелял из гранатомета две машины с военными ВСУ и убил 10 солдат противника.

Бачериков служит в 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа. В Украине он командовал огнеметной ротой и получил звание Героя России за то, что его подразделение в августе 2022 года помогало прикрывать отступление войск РФ.

Дудко в Украине служил замкомандира 124-го отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Военных этой дивизии (104 и 234 полка) в Украине обвиняют в убийстве мирных жителей во время оккупации города Буча Киевской области в марте 2022 года. Дудко наградили званием Героя России за то, что танковая рота под его командованием, как утверждается, уничтожила около 20 единиц техники ВСУ и убила около 200 украинских военных в бою.

Еще один участник оккупации Бучи — полковник Азатбек Омурбеков — второй год подряд участвовал в параде Победы в Хабаровске, обратило внимание издание Astra. Как и год назад во время шествия Омурбеков, которого подчиненные обвиняли в том, что он приказывал убивать мирных жителей в Украине, возглавил танковую колонну.