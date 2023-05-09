В параде Победы в Хабаровске участвовал полковник Азатбек Омурбеков. Его обвиняли в убийстве мирных жителей в Украине

Колонну военной техники на параде Победы в Хабаровске возглавил полковник Азатбек Омурбеков, которого подчиненные обвиняли в том, что он приказывал убивать мирных жителей в Украине. Об этом сообщают «Важные истории».

Весной 2022 года Омурбеков командовал 64-й мотострелковой бригадой, воевавшей в Киевской области. Летом того же года военнослужащий этой бригады Даниил Фролкин рассказал журналистам об убийстве мирного жителя в оккупированном селе Андреевка. Фролкин сообщил, что полковник Омурбеков бил и унижал своих солдат, а также передавал командованию искаженную информацию о ситуации на фронте.

После публикации материала про Фролкина с изданием связались несколько его сослуживцев. Один из них рассказал журналистам, что Омурбеков приказывал убивать «всех, у кого телефоны найдете». Кроме того, по словам собеседника издания, полковник приказал обстрелять несколько машин с гражданскими.

Как пишут «Важные истории», Омурбеков, вернувшись из Украины, получил звание Героя России.

В апреле 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Власти Украины считают военнослужащих этой бригады причастными к убийствам и пыткам мирных жителей в Буче.

Читайте также

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные

Читайте также

Даже год спустя Кремль утверждает, что убийства в Буче — это фейк. Однако расследования The New York Times и «Медузы» доказали: мирных жителей убили именно российские военные