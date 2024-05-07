Во Владивостоке по обвинению в краже задержали военнослужащего США

Во Владивостоке задержали американского военного «по обвинению в преступном поведении», сообщает NBC News со ссылкой на пресс-службу армии США.

В сообщении отмечается, что российские власти уведомили о задержании военнослужащего Государственный департамент США, который уже оказывает задержанному необходимую консульскую поддержку. Имя задержанного не называется. СNN пишет, что речь идет о старшем сержанте.

По данным источников NBC News, военный приехал в Россию из Южной Кореи по личным причинам. Его задержали 2 мая и обвинили в краже. Посольство США добивается, чтобы к задержанному допустили консула.

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном в России участились задержания и аресты граждан США. Власти Соединенных Штатов обвиняют РФ в том, что она использует задержанных для политического торга, отмечала Associated Press.

Так, в марте 2023 года в Екатеринбурге по делу о шпионаже задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он находится в СИЗО «Лефортово».

Западные СМИ сообщали, что Гершковича вместе с лидером российской оппозиции Алексеем Навальным могли обменять на отбывающего наказание в Берлине Вадима Красикова, осужденного за убийство. Обмен не состоялся из-за гибели Навального в колонии.

В российской колонии также находится гражданин США Пол Уилан, которого в 2020 году российский суд приговорил к 16 годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже. Уилан не признал вину.