Основной организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей, заявил «Интерфаксу» исполняющий обязанности директора ФСБ Александр Бортников.

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — ответил Бортников на вопрос журналистов, удалось ли установить заказчиков теракта.

И.о. главы ФСБ добавил, что не будет раскрывать другие детали, пока продолжаются следственные действия.

«Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него [организатора теракта] дотянуться. Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результат», — сказал Бортников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в произошел 22 марта. В здание концертного зала ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли здание. По официальным данным, при нападении погибли 144 человек, более 500 пострадали.

По делу о теракте в «Крокусе» были арестованы более 10 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта. Почти все арестованные — граждане Таджикистана.

Ответственность за нападение на себя взяла ячейка « » под названием «Вилаят Хорасан». Власти России обвинили в причастности к атаке Украину, не предоставив никаких доказательств. В Киеве эти обвинения отвергают.

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