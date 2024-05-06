Жена казахстанского дипломата заявила, что он избивал ее 10 лет. МИД Казахстана отозвал его из ОАЭ

Жена советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша Карина рассказала, что муж на протяжении 10 лет подвергал ее физическому и сексуальному насилию. Фонд помощи жертвам насилия опубликовал видео и переписку с заявлениями Карины Мамаш.

«Заявляю, что подвергаюсь насилию на протяжении 10 лет… Хочу, чтобы моего супруга лишили статуса дипломата и посадили в тюрьму <…> за все издевательства, что надо мной он совершал. Физическое, сексуальное, эмоциональное, экономическое, бытовое, домашнее насилие», — говорится в сообщении жены дипломата, которое опубликовал фонд.

Карина также рассказала, что несколько дней назад муж избил ее и ее старшую сестру, которая приехала к ним в гости в ОАЭ. Сейчас жена дипломата находится в больнице, а ее дети — с отцом, сообщили в «НеМолчи.kz».

«Мы требуем защиты для женщины и воссоединения с детьми. Требуем безопасности и ее возвращения в Казахстан с детьми. И требуем его привлечения к уголовной ответственности за систематические истязания и лишения всех полномочий», — потребовали в фонде. «НеМолчи.kz» опасаются, что Мамаш вывезет детей пары в Казахстан и они «станут объектами манипуляций».

После заявления супруги советника посла МИД Казахстана сообщил, что отзывает Мамаша из ОАЭ. «Мы срочно отзываем данного сотрудника в Казахстан. Далее его делом будут заниматься правоохранительные органы», — сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

В Казахстане завершается процесс по делу бывшего министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева, которого обвинили в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Бишимбаев , по версии обвинения, был «одержимо ревнивым», контролировал супругу, запрещал ей работать и «систематически применял к ней физическое насилие».

Дело против Бишимбаева вызвало большой общественный резонанс в Казахстане и за его пределами, а также активизировало дискуссию о необходимости законодательно защитить жертв домашнего насилия в стране. В апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о криминализации домашнего насилия.