Данные о тысячах онлайн-совещаний бундесвера несколько месяцев находились в открытом доступе

Группа экспертов по информационной безопасности из ассоциации Netzbegrünung обнаружила уязвимости в работе сервиса видеоконференций Cisco Webex, который использовали в Вооруженных силах Германии.

Как показало исследование газеты Zeit, данные о тысячах онлайн-совещаний в бундесвере, проводившихся через Webex, многие месяцы находились в открытом доступе в интернете.

Журналисты исследовали более шести тысяч встреч (но их значительно больше). Многие из них были квалифицированы как конфиденциальные и содержали название и время встреч, а также данные о приглашающей стороне.

После того как бундесвер узнал об этом из запроса журналистов, ведомство отключило свою систему видеоконференций от интернета. Бундесвер не исключает, что из-за уязвимости могла произойти утечка конфиденциальной информации.

В ходе исследования Zeit, в частности, обнаружил встречу под названием Review Milestone Plan Taurus and Finalization, которая прошла утром 25 апреля и, судя по всему, была посвящена крылатой ракете Taurus.

Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян в марте опубликовала запись разговора немецких военных, которые обсуждали поставку Украине дальнобойных ракет Taurus, а также цели, которые ВСУ могли бы атаковать с их помощью. Например, «мост на востоке» — вероятно, Крымский мост. В Минобороны Германии говорили, что утечка разговора произошла из-за ошибки одного человека.

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Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»

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Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»

Послушайте выпуск подкаста «Что случилось» о последствиях утечки

Все эпизоды РФ опубликовала перехват беседы с обсуждением поставок Украине немецких ракет Taurus. Как это ударило по правительству Германии и снабжению ВСУ? 00:00 31:08