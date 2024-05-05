Axios: США впервые после начала войны в Газе приостановили поставки американских боеприпасов в Израиль

Администрация президента США Джо Байдена на минувшей неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль, рассказали изданию Axios два израильских чиновника.

Из публикации неясно, идет ли речь о разовой задержке или временной остановке поставок. Почему остановились поставки, источники издания не уточнили.

По из словам, приостановка поставок, произошедшая впервые с нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, вызвала серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля, которое начало выяснять причины случившегося.

Axios отмечает, что задержка с поставками снарядов произошла на фоне критики внутри США, которой подвергается Байден из-за помощи Израилю.

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Американские студенты не прекращают акции в поддержку палестинцев. В университетах перекрывают кампусы. Полиция задерживает десятки людей Фотографии

пропалестинские протесты студентов в США

Американские студенты не прекращают акции в поддержку палестинцев. В университетах перекрывают кампусы. Полиция задерживает десятки людей Фотографии

Кроме того, администрация президента США обеспокоена планами Израиля провести наземную операцию в городе на юге сектора Газа, где укрываются палестинские беженцы с севера анклава. В Белом доме дали понять Израилю, что то, как армия страны проведет операцию в Рафахе, повлияет на политику США в отношении войны в Газе, пишет издание.

В свою очередь еще один неназванный израильский чиновник в беседе с Ynet заявил, что США продолжают поставлять вооружение Израилю. «Возможно, что та или иная поставка задерживается, но поток продолжается, и нам неизвестно о политическом решении остановить его», — добавил он.

В начале апреля Армия обороны Израиля вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, оставив только пехотную бригаду, которая обеспечивает безопасность так называемого коридора Нецарим, пересекающего сектор от района Беэри на юге Израиля до побережья. Как сообщалось, ЦАХАЛ объявил о завершении активной стадии войны, «оставляя открытой возможность будущего вторжения в Рафах».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечает Axios, в последние дни сделал несколько заявлений о том, что намерен отдать приказ о вторжении в Рафах независимо от того, достигнут ли Израиль и ХАМАС соглашения об освобождении израильских заложников и прекращении огня.

Израильские власти видят признаки того, что ХАМАС не заинтересован в соглашении с Израилем, заявил 5 мая израильский министр обороны Йоав Галант. По его словам, военные ЦАХАЛ начнут наступление на Рафах в «ближайшем будущем».