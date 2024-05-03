Военный суд продлил арест Жени Беркович и Светланы Петрийчук сразу на полгода

2-й Западный окружной военный суд продлил до 22 октября арест режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании «терроризма», передает «Медиазона».

Ранее суды общей юрисдикции, которые с момента ареста Беркович и Петрийчук рассматривали их меру пресечения, продлевали арест каждый раз на два месяца.

На заседании Женя Беркович выступила с речью, в которой рассказала о состоянии своих двух приемных дочерей, уже год живущих без нее.

Мы говорим о детях, о людях с инвалидностью — у нас есть подтверждающие документы — это не ситуация, как говорит прокурор, «есть основания полагать, что…». У нас не просто есть основания полагать, что в любой момент мое пребывание в СИЗО может обернуться для девочек катастрофой, эти основания подтверждены — экспертизой, допросом специалиста.

Эти документы настолько серьезные, что их не проигнорировал даже наш следователь, они полностью вошли в материалы уголовного дела, я была этому приятно удивлена. И когда мы говорим о том, что их состояние ухудшается, что возможны суицидальные настроения, возможны серьезные физические ухудшения — это очень опасно.

Я прошу вас, пожалуйста, примите во внимание обстоятельства, касающиеся людей больных, людей с инвалидностью, переживших тяжелейший травматический опыт — в том числе физическое насилие, неоднократные перемещения из одной семьи в другую, из одного учреждения в другое. Они просто ни в чем не виноваты, они ни в чем не обвиняются, а страдают они гораздо тяжелее.

Беркович добавила, что в деле есть экспертиза о реальном психологическом возрасте девочек, который составляет «6–7 лет, в какие-то моменты — 4–5». «Для них год — это очень значительная часть жизни. Они умницы, они продержались этот год, но это за этим „держанием“ больного ребенка всегда следует расплата, которую они не заслужили. Как они сорвутся, в чем это будет выражаться, учитывая, что они уже пережили, мы не знаем», — сказала Беркович.

Светлана Петрийчук также попросила отпустить ее из-под ареста, добавив, что не может изменить пьесу, сценарий которой был написан шесть лет назад. «Я не могу переписать ее заново, ваша честь, я не могу поставить спектакль, который с 2021 года уже не идет. Мы не можем больше сделать вообще ничего. И, ваша честь, я не могу и никогда не собиралась препятствовать правосудию», — сказала Петрийчук в своем обращении к суду.

Беркович и Петрийчук были на заседании по видеосвязи из СИЗО. В зал, где проходило заседание, пустили адвокатов и шестерых близких, для остальных слушателей и журналистов организовали трансляцию в другом зале.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за спектакля «Финист ясный сокол», который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам. По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Выводы следствие делало на основе экспертизы создателя науки «деструктология» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма».

19 февраля прокуратура утвердила обвинительное заключение Беркович и Петрийчук, после чего дело было направлено в военный суд, который рассматривает дела о терроризме. Сама Беркович в письменном интервью «Новой газете» из СИЗО рассказывала, что в деле «даже фальсификаций нет», только «один вялый доносчик» и «несколько бессмысленных экспертиз». Рассмотрение дела по существу, по словам адвоката Беркович Сергея Бадамшина, начнется 7 мая.

В поддержку Беркович и Петрийчук выступали независимые правозащитники, а «Новая газета» публиковала петицию, которую подписали более 16 тысяч человек. Сами Беркович и Петрийчук во время заседаний по продлению меры пресечения неоднократно просили отпустить их из-под ареста, но суд эти просьбы не удовлетворял, каждый раз продлевая арест на два месяца.

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