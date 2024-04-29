Максим Шипенков / EPA / Scanpix / LETA

29 апреля у режиссерки Жени Беркович, которую вместе с драматургом Светланой Петрийчук обвиняют в «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», — день рождения. Женя опубликовала пост в своем телеграм-канале, где рассказала о ходе дела, которое вскоре начнет рассматривать военный суд, а также призвала сделать ей подарок. Надо поддержать благотворительные организации, помогающие бездомным. «Медуза» публикует текст поста Беркович полностью.

Привет, друзья!

Сегодня у меня день рожденья. Я ОБОЖАЮ свой день рожденья, и мне пофиг, где он пройдет! Даже в тюряжке ничто не заставит меня не надеть все лучшее сразу и ходить (ок, лежать), надуваясь от радости, что я, такая классная, на свет родилась! Только, умоляю, не присылайте мне сладкое, чтоб не пришлось потом сверхусилиями сдуваться. Вообще, по-моему, дни рождения — самые крутые праздники. Не только мой! Это ж целого человека не было, и вот он есть! И есть вероятность, что вырастет во что-то хорошее, не обязательно в следователя…

Кстати, как у нас дела: отвечаю. Следователь дело сдал, прокуратура одобрила, суд принял, вот-вот начнется движуха. В обвинительном заключении по-прежнему из «доказательств нашей вины» только по куску из всех безумных экспертиз, показания типа свидетеля, не смотревшего спектакль, ну и куча свидетелей, которые совершенно никакого преступления не увидели и не видят.

Из экспертиз следователь выбрал все самое вкусное, так что я одновременно радикальная феминистка, которая хочет разрушить андроцентричный мир России (что бы это ни значило), и радикальная исламистка, которая хочет сеять ужас и террор по заветам запрещенной в России организации, которую-нельзя-называть. Хобба! Кто придумает, как одно сочетается с другим, получит приз от СК РФ! Сам следователь не придумал, просто чего добру пропадать, других «доказательств» все равно нету.

А, в третьей экспертизе мы виноваты в том, что исказили сюжет сказки «Финист Ясный Сокол» по сравнению с фильмом 1975 года. Там Финист — это славный воин, помогающий простому крестьянину бороться с врагами Руси (а вовсе не странная человекоптица, которая летала к девке по ночам, а потом его злые сестры поранили об окно, и девка пошла искать неведомою свою хрень, как все, включая Афанасьева и Проппа, ошибочно полагали). А «мусульманский брак» — это не союз мусульманки и мусульманина, а «нерегулируемым законодательством союз боевика с потенциальной террористкой» (тридцать миллионов мусульман вышли из чата). И так там, короче говоря, примерно все.

Про как-бы-свидетеля-обвинения я вообще молчу, чтоб вы не побежали класть ему в панамку разные фрукты. Пожалуйста, не надо этого делать, ни при каких обстоятельствах! Мы мирные люди, и наш бронепоезд сидит в тюряжке, насовать никому не может — даже об этом не узнает. Вы там из далеких стран душу отведете, а нам потом отвечать за давление на свидетелей. Не надо ни с кем ругаться, пожалуйста, вы делаете нам хуже, причем сильно хуже!

И вообще, прошу, сделайте мне подарок: прекратите терапевтическую панику! Ну внесли нас в этот чертов список, так уже год назад могли внести. Туда всех с такими статьями вносят, даже еще не осужденных. Ничего хорошего, но и ничего нового. А вот массовая истерика сильно утомляет, честно, особенно адвокатов.

А еще в подарок мне — ну конечно же! — можно перевести немножко денежек бездомным людям. Моей любимой «Ночлежке», а еще в Питере «Благотворительная больница» собирает деньги на машину для выездов к бездомным больным, вдруг еще не собрала?

Вот такая я наглая тварь! Говорю же: люблю день рождение, и чтоб подарочки, подарочки!

Обнимаю, не тухните, все будем норм!

Ж.Б.