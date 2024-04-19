Уголовное дело Жени Беркович и Светланы Петрийчук направили в военный суд
Источник: РИА Новости
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом сообщает ТАСС.
Как напомнили в прокуратуре, Беркович и Петрийчук обвиняются по статье о публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Дата начала процесса пока не назначена.