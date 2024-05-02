Обвинительное заключение по уголовному делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» не содержит каких-либо доказательств вины режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом рассказала сама Женя Беркович в письменном интервью «Новой газете» из СИЗО.

«В деле сюрпризов нет вообще. Ноль. Там в принципе, блин, ничего нет! Даже фальсификаций нет. Просто ноль! Один вялый доносчик, несколько бессмысленных экспертиз — одна другой краше. И все. Остальное — это показания свидетелей в нашу защиту, положительные характеристики, всякий формальный бумажный мусор. И ничего из этого не имеет отношения к обвинению», — пишет она.

По словам Беркович, за год своего пребывания в СИЗО она не узнала ничего принципиально нового про российский суд. «И вообще про разные варианты ада на земле, к счастью, и до ареста у меня не было особых иллюзий. Потому и какого-то глобального разочарования ни в роде человеческом, ни в разных госсистемах не было. Кто бывал в ПНИ, детдомах и психушках, тот в СИЗО уже мало чему удивляется. И в судах, в общем, тоже», — отметила она.

Иллюзий нет. Но вера и надежда есть! Не дождутся!

Женя Беркович и Светлана Петрийчук находятся под арестом с 5 мая 2023 года. Их преследуют за спектакль «Финист ясный сокол», который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам. По версии следствия, постановка, в которой рассказывается о женщинах, уезжающих вслед за женихами в Сирию, «оправдывает» терроризм.

Экспертизу по делу проводил создатель науки «деструктологии» Роман Силантьев. При этом Минюст РФ заявлял, что так как деструктология не является наукой, исследование, которое провел Силантьев, не может считаться собственно экспертизой.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Беркович и Петрийчук 19 апреля 2024 года и направила во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Дата начала процесса пока не назначена.

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