«Это будет не по-человечески, не по-государственному». Мэр Орска объяснил, почему не подаст в отставку

Мэр Орска Василий Козупица заявил, что уходить в отставку во время паводка «будет не по-человечески, не по-государственному». Его увольнения с поста руководителя города требовали местные жители.

«Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь? Я четко понимаю, что в данном случае должен быть с людьми, должен делать то, что необходимо для их обустройства. Наступит время, конечно, я приму решение, но сейчас это просто невозможно. Меня и не поймут, это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному», — процитировал ТАСС заявление Козупицы в эфире Первого канала.

Мэр также рассказал, что самым сложным моментом во время паводка в Орске для него был день, когда жители города вышли на стихийный митинг у администрации города. Среди прочего они требовали компенсаций за утрату жилья пострадавшим после прорыва городской дамбы, а также кричали чиновникам «Позор!» и «Путин помоги».

В начале апреля из-за паводка в Оренбургской области затопило тысячи домов. Последствия наводнения ликвидируют до сих пор. Одним из самых пострадавших населенных пунктов стал Орск, где прорвало дамбу, которая должна была защитить город. Мэр Василий Козупица за несколько дней до прорыва лично осматривал дамбу и называл скопившуюся воду «нормальным явлением».

Козупица занимает пост мэра Орска с 2019 года. После наводнения он попал в несколько скандалов. Так, соратники Алексея Навального опубликовали расследование про сына мэра Орска, который купил квартиру в элитном жилом комплексе в Дубае. Кроме того, в соцсетях распространилось видео со встречи главы Орска с жителями затопленных домов. На нем вдова участника войны в Украине отчитывает Козупицу за бездействие во время паводка.

После наводнения на сайте Change.org появилась петиция с требованием об отставке Козупицы. Ее подписали более трех тысяч человек.